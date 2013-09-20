Spiker Ece Özbek'e evliliği bozdun tazminatı

İşadamı Lemi Gülman'ın geçen yıl evlendiği spiker Ece Özbek, kocasının rekor tazminat ödediği eski eşi Reyhan İpekel'e 7 bin lira tazminat ödeyecek.,

İpekel, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ece Özbek'e 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Türkiye'nin ilk 100 zengini arasında gösterilen işadamı Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman ve Reyhan Gülman (İpekel) çifti, 2007 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma süreci devam ederken Lemi Gülman'ın spiker Ece Özbek'le ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir oğlunun olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ali Oktay’ın haberine göre, Reyhan İpekel, kocasıyla bilerek ilişki yaşayarak bir çocuğu olan spiker Ece Özbek'e de tazminat davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi, zina ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle Lemi Gülman ile Reyhan İpekel'in boşanmalarına karar verdi. Zina gerekçesiyle kocayı ağır kusurlu bulan mahkeme, toplam 3.5 milyon lira tazminatın faiziyle birlikte Reyhan İpekel'e ödenmesine hükmetti.

500 bin liralık dava

Reyhan İpekel'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ece Özbek'e açtığı 500 bin liralık tazminat davasından da dün karar çıktı. Karar duruşmasına, tarafların avukatları katıldı. Reyhan İpekel'in avukatı Sibel Engin, müvekkilinin Lemi Gülman'ın boşandığının kesinleştiğine dair kararı mahkemeye sundu. Ece Özbek'in avukatı Cenk Söbe de "Müvekkilim olan davalı herhangi bir işte çalışmamaktadır. Kocasının yardımıyla geçinmektedir. Davanın reddini istiyoruz" dedi. 500 bin liralık davayı kısmen kabul eden mahkeme, Ece Özbek'in 7 bin lira manevi tazminatı Reyhan İpekel'e ödemesine hükmetti. Duruşma çıkışı konuşan İpekel'in avukatı Sibel Engin, "Üçüncü kişilerin evlilik birliğine yaptığı saldırılar, sadece o aileye değil topluma yapılmış olan saldırılardır. Bu saldırıların önlenmesi için de mahkemenin verdiği bu karar önemlidir. Önemli olan davanın rakamı değil, davanın kazanılmış olmasıdır" dedi. Yargıtay, mahkemenin kararını onarsa Lemi Gülman'ın ardından davalı Ece Özbek de Reyhan İpekel'e tazminat ödeyecek.

Kızım travma yaşadı

Reyhan İpekel, 28 Şubat 2011'de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davanın dilekçesinde 15 yıllık evliliğinin bir anda bittiğini, davalı Ece Özbek ile eski kocası Lemi Gülman'ın karı koca hayatı yaşadıklarını ve bu ilişkiden bir çocuklarının olduğunu öne sürmüştü. Yaşadığı olay yüzünden hayatının kabusa döndüğünü belirten Reyhan İpekel, "Kızım da bu ilişkiyi hiçbir zaman kabullenemedi. Büyük travmalar yaşıyor. Kızımın bu travmayı atlatabilmesi için büyük çaba sarf ettim" demişti.