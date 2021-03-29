Gazeteci Büşra Sanay, CNN Türk'ten ayrıldı

Demirören Medya Grubu’na çatısı altında yayın yapan CNN Türk'te 12 yıldır çalışan Sanay, kanaldan ayrıldı.

Alınan bilgiye göre ayrılık, karşılıklı anlaşma ile gerçekleşti. Sanay Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

Sanay, özellikle Doğan Medya Grubu Demirören Holding'e satılmadan önceki dönemde CNN Türk'ün ekran yüzleri arasındaydı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren Büşra Sanay, televizyon muhabirliği ve haber programları sunuculuğunun yanı sıra, Türkiye'de 'ensest' yarasına işaret eden 'Kardeşini Doğurmak' kitabıyla büyük bir ilgi görmüştü.

Sanay'ın saha araştırması, çarpıcı tanıklıklar ve uzman yorumlarıyla 2018 yılında kaleme aldığı kitap için müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, "Büşra Sanay insanlığın en karanlık noktasına, en bağışlanmaz suçuna büyük bir cesaretle eğiliyor ve ne kadar acı olursa olsun gerçeğin gözünün içine bakmaya çağırıyor bizi. Belki de arınma, bu yüzleşmelerle gelecek. Büşra gibi duyarlı insanların acı çekme pahasına yazdığı, böyle önemli kitaplarla… Okurken sarsılacaksınız hem de çok sarsılacaksınız. Sanırım gerekli olan da bu…" değerlendirmesini yapmıştı.