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Medya

Gazeteci Büşra Sanay, CNN Türk'ten ayrıldı

Sanay'ın, çarpıcı tanıklıklar eşliğinde uzman yorumlarıyla kaleme aldığı ve Türkiye'de 'ensest' yarasına işaret eden 'Kardeşini Doğurmak' kitabı büyük bir ilgi görmüştü

29 Mart 2021 22:52

Gazeteci  Büşra Sanay, CNN Türk kanalından ayrıldı. Sanay, ayrılık kararını Twitter hesabından duyurdu.

Büşra SanayBüşra Sanay CNN TürkCNN TürkKardeşini Doğurmak
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