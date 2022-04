Spider-Man: No Way Home, tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu

Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man üçlemesini sonlandıran "Spider-Man: No Way Home" "Avatar"ı geçerek, ABD'de tüm zamanların en çok hasılat yapan 3. film oldu.

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı "Spider-Man: No Way Home", ABD'de tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 3. filmi olan "Avatar"ın yerini aldı. Spider-Man'in Avatar'ın gişe hasılatını geçmesi birkaç haftadır bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta sonu ABD gişesinin dördüncü sırasında yer alan film 7.2 milyon dolar kazanmış ve toplam hasılatta "Avatar"ı geçememişti.

Ancak bugün itibariyle "Spider-Man: No Way Home"un ABD ve Kanada'daki toplam gişe hasılatı 760.988 milyon dolara ulaştı ve film, 749.766 milyon dolarlık hasılatı ile üçüncü sırada olan "Avatar"ı geçmeyi başardı. James Cameron tarafından yönetilen 2009 yapımı "Avatar" ise ABD'nin en çok hasılat yapan filmler listesinde dördüncü sıraya düştü.

Listenin ilk sırasında, 936.662 milyon dolarlık gişe kazancı ile "Star Wars: The Force Awakens" ve 858.373 milyon dolar ile "Avengers: Endgame" yer alıyor. Vizyondaki dokuzuncu hafta sonunu geride bırakmasına rağmen, hala ABD gişesinin ilk beşinde yer almayı başaran "Spider-Man: No Way Home"un Star Wars ya da Avengers'ın rekorunu kırıp kıramayacağını önümüzdeki zaman gösterecek.