Spider-Man: No Way Home filminden yeni fragman yayınlandı. Tom Holland ve Zendaya’nın başrollerinde yer aldığı film 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak.

İlk olarak Captain America: Civil War’da izleyici karşısına çıkan, Marvel çizgiromanlarının en sevilen kahramanı Spider-Man, Homecoming ile başlayan ve Spider-Man: Far From Home ile devam eden seriyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Tom Holland’in başrolünde yer aldığı serinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home‘da Spider-Man’in kimliğinin ortaya çıkması sonucu Doctor Strange ile iş birliği yapması anlatılıyor.

Spider-Man: No Way Home, 2000’lerin başında izlediğimiz Spider-Man serisinde yer alan Doctor Octopus ve Andrew Garfield‘lı Spider-Man filmlerinde yer alan Electro gibi karakterlerin de hikâyede yer alacağının sinyallerini vermişti.



Yayınlanan ilk fragmanda Alfred Molina‘nın canlandırdığı Dr. Octopus’un yer almasıyla filmin paralel evrenleri iç içe geçireceği düşünceleri de kanıtlanmıştı.

Filmin yönetmen koltuğunda serinin ilk iki filminin yönetmeni Jon Watts bulunuyor. Filmin senaryosunu ise Chris McKenna kaleme alıyor. Film izleyiciyle 17 Aralık’ta sinemalarda buluşacak.