Sperm yaşlanmayı geciktiriyor

Spermlerin içinde bulunan spermidin adlı bir maddenin yaşlanmayı geciktirdiği ortaya çıktı.



Avusturyalı bilim adamları Frank Madeo ve Tobias Eisenberg, spermlerin içinde bulunan spermidin adlı maddenin, bugüne kadar bilindiği gibi sadece hücre gelişimine katkı sağlamadığını, bunun yanı sıra hücrelerin yaşlanmasını da geciktirdiğini ortaya çıkardılar.



“Nature Cell Biology” adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, spermidin maddesi, hücre çekirdiğine ulaştığında, burada çekirdeği “gençliğe programlıyor”.



Graz kentindeki Karl Franzens Üniversitesinde görev yapan Madeo ve Eisenberg'in, 6 ülkede bulunan 11 üniversitedeki 29 bilim adamıyla koordineli olarak yaptıkları araştırmalar sonucunda, insan vücudundaki tüm hücrelerde farklı yoğunlukta bulunan spermidinin, ilerleyen yaşla birlikte azaldığını tespit ettikleri belirtildi.



Üniversitenin internet sayfasında yer alan haberde de, bu araştırmanın sonuçlarının Alzheimer ya da Parkinson gibi yaşlanma nedeniyle meydana gelen hastalıklara karşı mücadelede çok büyük öneme sahip olabileceği ifade edildi.



Özellikle greyfurt, buğday tohumu ve soya fasulyesinde de yoğun şekilde bulunduğu belirtilen spermidinin, sadece spermlerde değil, vücuttaki diğer organlarda da görüldüğü, ancak ilk kez spermlerden ayrıştırıldığı için spermidin adının verildiği belirtildi.