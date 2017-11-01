"Spacey, 30 yaşından genç erkek oyunculara dokunmak konusunda kendisini özgür hissediyordu"

Çeviri - Gonca Tokyol

Meksikalı aktör Roberto Cavazos, Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Kevin Spacey’nin 24 yıl önce kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen Star Trek: Discovery yıldızı Anthony Rapp’in iddialarını destekleyerek, 58 yaşındaki oyuncu hakkında benzer suçlamaların devam edeceğine inandığını söyledi. Kendisinin de Spacey’nin “tacizin sınırındaki girişimlerini” iki kez durdurduğunu ifade eden Cavazos, “Galiba gereken tek şey 30 yaşından genç bir erkek oyuncu olmaktı ve Spacey bize dokunmak konusunda kendisini özgür hissediyordu” dedi.

Kevin Spacey’nin sanat yönetmenliği yaptığı dönemde, Londra’daki Old Vic Tiyatrosu’ndaki birkaç oyunda rol alan Cavazos, 14 yaşındayken Oscarlı oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan Rapp’in yalnız olmaktan çok uzak olduğunu belirtti. Taciz suçlamalarının yaşandığı belirtilen geceyi hatırlamadığını iddia ederek özür dileyen ve ardından da eşcinsel olduğunu duyuran Spacey’nin açıklamalarının ardından Facebook’ta bir paylaşımda bulunan Meksikalı aktör, “Old Vic’te yönetmen olduğu dönemde Spacey’le yolu kesişen bizler, gelecek günler ve haftalarda çok daha fazla kişinin hikâyelerini anlatacak cesareti bulacağını biliyoruz” dedi.

"Rakamların Weinstein’inkine yakın çıkması beni şaşırtmaz"

Birlikte çalıştığı 20’den fazla kadının kariyerlerinin bir döneminde tacizine uğradıklarını açıkladıkladıkları Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’a referans veren Cavazos, “Rakamların Weinstein’inkine yakın çıkması beni şaşırtmaz” diye konuştu.

Rush ve El Beso gibi filmlerde yol alan, ünlü İngiliz dizisi Doctor Who’da da konuk oyuncu olarak rol alan 35 yaşındaki Cavazos, Spacey’nin “tacizin sınırındaki” iki girişimini savuşturduğunu ancak diğer arkadaşlarının bunu yapmaya korktuğunu belirterek şunları anlattı:

“Kaç kişinin aynı hikâyeyi anlattığını hatırlayamıyorum bile: Spacey ‘kariyerleri hakkında konuşmak için’ onları davet eder. Tiyatroya vardıklarında, sahnenin ortasında mumların yandığı şampanyalı bir piknik sofrası hazırlamıştır. Hikâyeler, pikniğin ne kadar ileri gittiği konusunda değişir ama teknik her zaman aynıdır. Daha da sık olarak ise tiyatronun barında, kimi gözüne kestirirse ona yaslanırken bulunabilir. Onunla ilgili benim başıma ikinci kez gelen de buydu. Ben hiçbir zaman teslim olmadım ama ancak insanların onu durdurmaya korktuklarını biliyorum.”

Rapp: Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu

Star Trek: Discovery (Uzay Yolu: Keşif) dizisiyle tanınan ve uzun yıllar müzikallerde de rol alan 46 yaşındaki Rapp, Buzzfeed’e verdiği bir röportajda, geçen yıl Tony Ödülleri’nin de sunuculuğunu yapan, Netflix’in House of Cards isimli çok izlenen yapımının başrol oyuncusu, Oscar ödüllü oyuncu Spacey’nin 32 yıl önce evindeki bir parti sonrasında kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını söylemişti. Spacey’nin kendisini ve o dönem 17 yaşında olan bir arkadaşını New York’taki bir gece kulübüne davet ettiğini, ardından da evindeki bir partiye katıldıklarını belirten Rapp, sarhoş olduğunu kaydettiği oyuncunun daha sonra üzerine yattığını aktarmıştı. Kısa bir şaşkınlığın ardından “Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu” dediği Spacey’i iterek kendisini banyoya kapattığını ifade eden Rapp, sonrasında da evden ayrıldığını belirtmişti.

Spacey: Hatırlamıyorum, üzgünüm, eşcinselim

İddialarının ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Spacey ise “yaşananları hatırlamadığını” savunmuş ve “Dürüstçe söylemem gerekirse, 30 yıldan uzun süre önce olan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak eğer dediği gibi davrandıysam, tamamen uygunsuz bir sarhoş davranışı olan bu olay için özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı. Spacey, aynı zamanda Rapp’in bunca yıldır içinde tuttuğu duygular için de üzgün olduğunu söylemişti.

Yaşananların kendisini hayatındaki başka şeyleri dile getirmek için cesaretlendirdiğini kaydeden Spacey, yıllar içinde hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkisi olduğunu ‘itiraf etti’. 58 yaşındaki oyuncu, “Hayatım boyunca erkekleri sevdim ve onlarla romantik ilişkiler içerisinde oldum ve şimdi eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçiyorum” demişti.