T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

SpaceX'in NASA astronotlarını taşıyan uzay aracı Dünya'ya döndü!

02 Ağustos 2020 21:46

SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya'ya döndü.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketinin uzaya fırlattığı Dragon uzay aracı ekibi bugün Dünya'ya ayak bastı. 30 Mayıs'ta fırlatılan ve 31 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün TSİ 02.34'te Dünya'ya dönmek üzere yola çıkmıştı.

Kapsül, yaklaşık 19 saat süren yolcuğun ardından Meksika Körfezi veya Florida'nın doğu kıyılarına yakın bir konuma iniş yaptı. (İHA)

ETİKETLER

NASASpaceXCrew DragonCrew Dragon kapsülüCrew Dragon SpaceXSpaceX NasaUluslararası Uzay İstasyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24