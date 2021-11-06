SpaceX astronotlarına, tuvaletleri bozulduğu için bez bağlanacak

SpaceX astronotları, bozuk tuvalet nedeniyle Dünya'ya dönüş yolculuğunda bebek bezleri kullanacak. Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan SpaceX astronotları, şirketin amiral gemisi Dragon kapsülündeki bozuk tuvalet nedeniyle Dünya'ya dönüş yolculuğunda bebek bezleri kullanacak.

Astronotlar, kapsülden zemin panellerini çıkardıktan sonra tuvalet sızıntısı baş gösterdi. Sorun ilk olarak SpaceX'in Eylül ayındaki özel uçuşu sırasında, bir tüpün yapıştırılmamış olarak gelmesi ve döşeme tahtalarının altına idrar dökülmesiyle ortaya çıktı. Mühendisler, idrarın kapsülü etkilemediğini belirledi. NASA astronotu Megan McArthur konuyla ilgili açıklamasında, "Uzay uçuşu pek çok küçük zorlukla dolu. Bu, görevimizde karşılaşacağımız ve ilgileneceğimiz şeylerden sadece biri" dedi.