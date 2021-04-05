Space Jam: A New Legacy'den yeni fragman

Başrolünde LeBron James'e birçok NBA yıldızı ve Looney Tunes karakterinin eşlik edeceği, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

Geçtiğimiz yıl The Last Dance belgeseliyle bir kez daha gündeme oturan, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan Michael Jordan'ın başrolünde yer aldığı 1996 yapımı Space Jam; uzaydan gelen tuhaf yaratıklar tarafından kaçırılmaya çalışılan Looney Tunes karakterlerinin, kaderlerini belirleyecek basketbol maçı için Michael Jordan'ın öncülüğünde bir takım kurmasını ve ünlü NBA yıldızlarının yeteneklerini çalan uzaylılarla basketbol sahasında karşı karşıya gelmesini anlatıyordu.

Spor dünyasının en ikonik figürlerinden Jordan'ın da varlığıyla büyük ilgi gören Space Jam, özellikle basketbolseverler için unutulmaz bir film olarak hafızlarda yer ederken, sonraki yıllarda devam filmi çekilmesi ihtimali sık sık gündeme geldi. Devam filmi uzun yıllar spekülasyonun ötesine geçememiş olsa da, 2015 yılında Space Jam 2 için ilk somut adımlar atıldı ve filmin başrolünde yer alması için döneminin en büyük NBA yıldızı olan LeBron James ile anlaşıldı.

Filmloverss'ın haberine göre Space Jam: A New Legacy adını taşıyan devam filmi, orijinal filmde olduğu gibi live-action görüntülerle animasyon karakterleri bir araya getirecek. Space Jam'de Jordan'e eşlik eden Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterleri bu kez de LeBron James'e eşlik edecek.

Girls Trip ve Night School gibi gişede başarılı yakalamış komedi filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Malcolm D. Lee'nin yönettiği film, asıl senarist ekibiyle dikkat çekiyor. Çünkü filmin senaryosunda Fruitvale Station, Creed, Black Panther gibi başarılı filmlere imza atan, kendi döneminin en dikkat çekici yönetmenlerinden Ryan Coogler'ın imzası bulunuyor. Ryan Coogler, senaryosunu Sev Ohanian ile birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını da üstleniyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer besteliyor.

Başarılı oyuncu Don Cheadle, filmin kötü karakterine hayat verirken, LeBron James'e Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma gibi NBA yıldızları eşlik ediyor. Michael Jordan'ın filmde boy gösterip göstermeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyon takvimi sürekli değiştiği için bu tarihte çıkacağına emin olamasak da an itibarıyla Space Jam: A New Legacy'nin 16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.