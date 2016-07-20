S&P not indirdi, Türk Lirası tüm zamanların en düşüğünü gördü

S&P'nin Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu BB'ye düşürmesinin ardından, Türk lirası, dolar karşısında TSİ 19:00'da 3.0823'le tarihi seviyeyi gördü.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin BB+ olan kredi notunu BB'ye düşürmesinin ardından, Türk lirası dolar karşısında rekor seviyede yüzde 1.1 zayıflayarak TSİ 18:43'de 3.0755 seviyesine geldi.
Doların 3.0755 seviyesine gelmesiyle, Türk Lirası tüm zamanların en düşüğünü gördü.
Saat 19.00 itibariyle lira, dolar karşısında 3.0823'le yeni bir tarihi düşüş yaşadı.