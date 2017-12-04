SP Lideri Karamollaoğlu: ABD'deki dava siyasi bir davadır

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ile ilgili, \'\'Bugün Zarap’la ilgili olarak Amerika’da yürütülen dava siyasi bir davadır. Mesele Zarrap değil, mesele Türkiye’dir. Bundan dolayı da biz Amerika’nın takındığı bu tavra kesinlikle karşıyız, doğru bulmayız.\'\' dedi.

Dün yapılan SP Tokat İl Başkanlığı 6\'ncı olağan kongresini için kentte gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün sabah kahvaltısında partililer ile bir araya geldi. Buradan basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Genel Başkan Karamollaoğlu, \'Başkanlık sistemini AK Parti ve MHP destekliyor. CHP ve HDP desteklemiyor. Siz destekleyecek misiniz?\' sorusu üzerine, \'\'Biz hemen şunu söyleyelim biz ne bu taraftan ne öbür taraftayız biz burada orta yolcuyuz burada. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama hukuk üstü bir güce sahip başkanlık sistemine karşıyız. Yani bugün meclisten geçen başkanlık sistemi Türkiye\'yi bir dikta rejimine götürebilir diye endişe ettiğimiz için biz bu sisteme karşıyız. Ama başkanlık sistemine değil. Nasıl bir başkanlık sistemi olmalı? Başkan yürütmeyi uhdesine alsın, ancak onun karşısında onu dengeleyecek güçlü bir meclis olsun. Bu olmazsa olmaz. Bu olmaz ise diktaya girer\'\' dedi.

REZA ZARRAP DAVASI

ABD\'deki Reza Zarrap davası süreci ile ilgili de görüşlerini açıklayan Karamollaoğlu şöyle konuştu:

\'\'Bugün Zarap’la ilgili olarak Amerika’da yürütülen dava siyasi bir davadır. Mesele Zarrap değil, mesele Türkiye’dir. Bundan dolayı da biz Amerika’nın takındığı bu tavra kesinlikle karşıyız, doğru bulmayız. Onun için bu dava ile ilgili ben sadece buna vurgu yapıyorum. Ondan sonra da ağzımı mühürlüyorum, fazla laf etmemek için. Ancak bu şu demek değildir. Eğer Türkiye’de bir takım yolsuzluklar ve hukuksuzluklar yaşanıyorsa, onların üzerine gidilmesin demek değildir. O ayrı bir konu, öbürü ayrı bir konu.\'\'

Seçimlerde herhangi gibi bir siyasi parti ile ittifak yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine de Karamollaoğlu, \'\'İttifaklar kutuplaşma doğurabileceği için şu anda meclis olmuş olsaydı, meclis Cumhurbaşkanını çıkartacak olsaydı ittifaklar gündemimizde olurdu. Ama şimdi bu olmadığı için ittifaklar da herkesin benimseyebileceği değerleri ortaya koyalım. Onun için böyle bir çalışmamız var, deklare edeceğiz. Bir bloklaşmaya sebep olacak ifadelerden kaçınmaya çalışıyoruz\'\' ifadelerini kullandı.



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