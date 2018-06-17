SP Kayseri teşkilatı, müzikli anons yapılmaması kararı aldı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurarak, seçim çalışması yapan Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, vatandaşlara rahatsızlık vermemek için müzikli anons yapılmaması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Saadet Partisi Kayseri İl teşkilatı Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu seçim standı ile çalışmalarını sürdürüyor. Standı ziyarete gelen vatandaşlara milletvekili adaylarını tanıtan ve aynı zamanda partilerinin projeleri hakkında bilgi veren il yönetimi, seçim çalışmaları sırasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için müzik çalınmaması yönünde de karar aldı. Standın hemen yanına asılan, “Saadet Partisi İl Başkanlığı, sayın hemşehrilerimiz sizlere rahatsızlık vermemek için bu bölgede müzikli anons yapmıyoruz” yazılı afiş dikkat çekti. Seçim çalışmalarını sürdüren ve meydandaki standı ziyaret eden Saadet Partisi 1\'inci sıra milletvekili adayı Mahmut Arıkan da, “İl teşkilatımıza nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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