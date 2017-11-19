SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: İslam ülkelerini düşman olarak tarif ettiler

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Norveç’teki NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili \"Bundan 26 yıl önce İslam ülkelerini düşman olarak tarif ettiler. NATO tatbikatlarında da düşman simgesi, komünizmi temsilen kırmızı işareti varken, şimdi İslam\'ı temsilen yeşil renk yerini aldı\'\' dedi.

Mersin\'e, partisinin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılmak için gelen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi. NATO tatbikatında yaşananları şiddetle kınadığını belirten Karamollaoğlu, tatbikattaki uygulamanın affedilmesi mümkün olmayan bir tavır olduğunu vurguladı. Yıllardır birtakım gelişmelere iyi niyetle bakıldığını, şimdi ise asıl niyetin görüldüğünü dile getiren Karamollaoğlu, \'\'Bundan 26 yıl önce, Sovyetlerin dağılmasının hemen arkasından \'NATO\'ya ihtiyaç var mı, yok mu\' görüşmeleri yapılırken, İngiliz Başbakan, asıl bundan sonra NATO\'ya ihtiyaç olduğunu söylemişti. İngiliz Başbakan, o zaman \'Artık komünizm tehlikesi ortadan kalktı. Şimdi karşımızda bir İslam tehlikesi var. Müslümanlar var. Yarın bunlar bir araya gelir, kendi değerlerine sahip çıkar ve ayağa kalkarsa bizim benimsediğimiz prensipleri bizim önümüze koyar. Neden buna riayet etmiyorsunuz, derlerse ne yapacağız\' demişti. İslam ülkelerini düşman olarak tarif ettiler. NATO tatbikatlarında da düşman simgesi, komünizmi temsilen kırmızı işareti varken şimdi İslam’ı temsilen yeşil renk yerini aldı\'\' diye konuştu.

\'AMERİKA, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR\'

Hükümetin terör örgütleri ile mücadele stratejisini eleştiren SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\'\'Şehit hadiseleri, bir türlü gündemimizden düşmüyor. Bugünkü hükümet, üzülerek, söylüyorum ki terör hadisesi ile nasıl mücadele etmesi gerektiği konusunda netice alacak bir stratejiye sahip değil. Sadece çetele tutuyor. 15 şehit verdik, 15 tane de terörist öldürdük diye. Böyle çetele tutularak, terörün önü alınmaz. Stratejik müttefik kabul ettiğiniz Amerika, bize karşı silah kullanan terör örgütlerini bizden daha fazla destekliyor. Bize vermediği silahları terör gruplarına veriyor. Bundan dolayı da şehit haberleri durmuyor\'\'

Öte yandan tek listeyle gidilen seçimde, mevcut yönetim, güven tazeledi.



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