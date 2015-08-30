SP Genel Başkanı Kamalak: Ülkedeki yangını söndürebilmek için herkesle ittifak yaparız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AKP ile ittifak yapıp yapmayacakları iddialarına ilişkin "Allah korusun eviniz yanarken itfaiye erinin kimliğini, kişiliğini sorgulamazsınız. Şu an ülke yanıyor. Bu ülkedeki yangını söndürebilmek için 'Ben de varım' diyen herkesle ittifak yaparız" dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Birol Aydın da geçtiğimiz günlerde benzer yönde bir açıklama yaparak "Ülkemizin sorunları var. Biz ana bakarız. Biz bugüne bakarız. Attığımız adım, uzattığımız el, tuttuğumuz el bu ülkenin sorunlarını çözecek görünüyorsa, o eli havada bırakmayız" demişti. 7 Haziran seçimlerin Büyük Birlik Partisi ile ittifak yapan Saadet Partisi yüzde 2,06 oy almıştı.

DHA'da yer alan habere göre, partisinin Erzurum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir problemi olmadığını vurgulayan Kamalak, "Bu problemleri çözecek tek parti de Saadet Partisi'dir" dedi. Kamalak, şöyle devam etti:

"Biz iktidardan ayrılalı 17- 18 sene oldu. 1996 ve 1997'de 11 aylık dönemde Refah-Yol hükümeti iş başında idi. Peki terör o gün mü daha azgındı bugün mü ? Şüphesiz bugün daha azgın. Hemen her gün 3-5 şehit cenazesi geliyor. Erzurum'a gelen şehit sayımız 3 oldu. Türkiye'nin her tarafına şehitler gidiyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde dedim ki 'Sayın Başbakanım siz önce 'demokratik açılım', sonra 'Kürt açılımı' en sonra da, 'çözüm süreci' dediniz. Adının ne olduğunu net olarak herhalde danışmanlarınız da bilmiyor. Ama ismi ne olursa olsun bu süreç biz endişe ederiz ki Türkiye'yi ya bölünmeye ya da daha büyük çatışmalara götürecektir. Terörist diye suçlanan birtakım uzman kişiler Habur kapısından Türkiye'ye getirildi ve törenle karşılandı. Bu ülkenin hakimleri ayaklarına gönderildi. Oldu mu bunlar? Dağdaki silahlı unsurlar şehirlere indirildi. Türkiye'nin il ve ilçelerine yayıldı. Buna karşılık asker ve emniyet unsurları pasifize edildi. Yani devletin ruhu Anadolu'dan çekildi."

Önümüzde bir seçim olduğunu ve bunun da Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Kamalak, ittifakla ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı:

"Biz millet için varız. İlkelerimiz ve prensiplerimiz var. Bunlardan taviz vermeyiz. Bu ilkeler çerçevesinde 'biz de varız' diyen kim olursa olsun onlarla ittifak yapmaya hazırız. Allah korusun eviniz yanarken itfaiye erinin kimliği ve kişiliğini sorgulamazsınız. Şuan ülke yanıyor ve yangını söndürebilmek için ben de varım diyen herkesle ittifak yaparız. Bu ülkenin derdine derman olmak için her kardeşimizle ittifak yaparız. Çünkü hepimiz aynı ülkede yaşayan kardeşleriz."