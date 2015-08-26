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Politika

Mustafa Kamalak'tan Gültan Kışanak'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyareti basına kapalı gerçekleşti

26 Ağustos 2015 15:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ı ziyaret etti.

Diyarbakır'a önceki gün gelen ve partisince düzenlenen bölge toplantısına katıldıktan sonra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kamalak'ın, kentteki temasları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kamalak, beraberinde Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan ve bazı partililerle başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kışanak ve Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı ile görüştü.

Radikal'de yer alan habere göre, basına kapalı görüşmede Kışanak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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