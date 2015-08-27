Saadet Partisi'nden AKP ile ittifak açıklaması: Ülkenin sorunlarını çözecekse, o eli havada bırakmayız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, AKP ile ittifak iddialarına, "Ülkemizin sorunları var. Biz ana bakarız. Biz bugüne bakarız. Attığımız adım, uzattığımız el, tuttuğumuz el bu ülkenin sorunlarını çözecek görünüyorsa, o eli havada bırakmayız" dedi. Aydın, "Ama bu el AK Parti elidir, bu el CHP elidir, bu el MHP elidir, fark etmez. Yeter ki milletimiz bu cendereden çıksın. Biz çözümleyiciyiz, tıkayıcı değiliz" ifadelerini kullandı.

'SP olarak sorumluğumuzu biliyoruz'

DHA'da yer alan habere göre Birol Aydın, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kendileri dışındaki siyasi partilerin bir araya gelme sorumluluğunu yerine getiremediklerini söyleyen Aydın, "Eğer bugün bu ülkede terörden ekonomiye, dış politikadan sosyal hayata eğitimden turizme her alanda insanlarımız sıkıntılarını dile getiriyorlarsa, bu sıkıntıların müsebbibi parlamentoda bulunan bu 4 siyasi partidir. 1 Kasım'da bunlardan medet umulmaz. Akıl bir şeyin sonunu düşünmektir. Tecrübe edilen şey, tecrübe edilmez. Ülkemiz herhangi bir ülke değil. Bu siyasi anlayışların inisiyatifine tek edilemez. SP olarak üzerimizdeki sorumluğun farkındayız. Şimdiye kadarkinden daha etkin çalışmak gerektiğinin bilinci ve şuuru içerisindeyiz" diye konuştu.

SP, 30 Ağustos'ta seçim startını veriyor

1 Kasım seçimlerinin bir fırsat olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, "SP olarak zor zamanda görevi teslim almak için 30 Ağustos Pazar günü teşkilatlarımıza seçim startımızı veriyoruz" dedi.

Kamalak-Kışanak görüşmesi

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Aydın, "Dün kiminle başbaşaydınız? Kiminle kol kola girdiniz? Kiminle nereleri ziyaret ettiniz? Biz onları eleştirdik mi? Bu ülkenin normalleşmesi, bu ülkede birlikte yaşamaya katkısı olacak bir görüşme çok tabidir, çok normaldir" şeklinde konuştu.

'Baraj ucube'

Seçim barajının bir ucube gibi ortada durduğunu hatırlatan Aydın, "Bu akla, izana, mantığa, demokrasiye, hiçbir şeye sığmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ucube bir baraj anlayışı yoktur. 100 kişiden 10 kişinin tercih etmiş olduğu bir fikir, parlamentoda karşılık bulamayacaksa orada adaletten söz etmek mümkün değildir. Umuyoruz önümüzdeki dönemde bu ucube baraj sorunu çözülür" dedi.

'İttifaklar ve koalisyonlar en güzel şeylerdir'

SP olarak ülke menfaatine olacak ittifaklardan kaçınmayacaklarını tekrarlayan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, "Bütün seçim dönemlerinde dile getirdik. İttifaklar ve koalisyonlar en güzel şeylerdir. Oturup anlaşamamak kötüdür. Beraber yol alamama iradesi ortaya koymak kötüdür. Beraber yol alamama iradesini ortaya koyanlar aslında ülkenin temel meselelerini çözemezler. Biz SP olarak bütün siyasi partilerle ülke menfaatine bir seçim ittifakı yaparız. Ne ittifaklar, ne koalisyonlar siyasi partilerin kendilerinden feragat ettiği anlamına gelmez. Önümüzdeki süreçte yaşayıp göreceğiz. Ülkemizin sorunları var. Biz ana bakarız. Biz bugüne bakarız. Attığımız adım, uzattığımız el, tuttuğumuz el bu ülkenin sorunlarını çözecek görünüyorsa, o eli havada bırakmayız. Ama bu el AK Parti elidir, bu el CHP elidir, bu el MHP elidir, fark etmez. Yeter ki milletimiz bu cendereden çıksın. Biz çözümleyiciyiz, tıkayıcı değiliz" ifadelerini kullandı.