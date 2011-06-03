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Politika

SÖZLEŞMELİNİN KARARNAMESİ İMZADA AFYONKARAHİSAR (A.A)

03 Haziran 2011 16:36

-SÖZLEŞMELİNİN KARARNAMESİ İMZADA AFYONKARAHİSAR (A.A) - 03.06.2011 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, kamuda sözleşmeli olarak çalışan 192 bin personelin kadroya alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının hazırlandığını açıkladı. Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulunan Eroğlu, Bakanlar Kurulunda imzaya açılan sözleşmeli personele kadro verilmesi konusunun yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirtti. Eroğlu, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımızın sözleşmeli öğretmen, memur, diğer mühendisler, yani 4/B statüsünde olan memurların 657 sayılı devlet memurluğuna alınması konusunda hazırlattığı Bakanlar Kurulu kararı az önce geldi, imzaladık. Bu durum 150-200 bin kişiyi alakadar eder. Gerçekten çözülmüş olması beni de çok sevindirdi. Çünkü sözleşmeli elamanlar var, aynı şeyi yapıyorlar, fakat onlar belli şeflik, müdürlük görevlerine gelemiyorlardı. O mesele de kökünden çözülmüş olacak. Bundan dolayı Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum.'' 

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