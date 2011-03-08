-SÖZLEŞMELİ ER GÖRÜŞMESİ BAŞLADI TBMM (A.A) - 08.03.2011 - MHP İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi, "Hiçbir iktidar kafasının arkasındaki ordu yapısına zemin hazırlamak için personelin insicamı ile oynamamalı" dedi. Sipahi, TBMM'de görüşülmesine başlanan, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı ile Yüksek Askeri Şura (yaş) kararlarıyla TSK'dan atılanlara emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarının tümü üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, "TSK ile ilgili konulara, aklı ermeyenlerin karışmaması gerektiğini" söyledi. Askerlikle ilgili mantık çerçevesinde getirilecek her düzenlemeyi destekleyeceklerini belirten Sipahi, şöyle devam etti: "Dünyanın en eski ve köklü ordusunun personel yapısıyla bu kadar oynanmamalı. Hiçbir iktidar kafasının arkasındaki ordu yapısına zemin hazırlamak için personelin insicamı ile oynamamalı. Askerlikle ilgili ne getirilecekse getirilsin, ama bir bütünlük halinde getirilsin. Lütfen Türk ordusundan elinizi çekin. Garip özentilerle Mehmetçiğin yapısıyla uğraşmayın. TSK'nın ana yapısıyla fazla oynanmadan yeni istihdam olanakları yaratılmasına karşı değiliz, ancak geçmişten ders alınmayarak yeni sorun alanları yaratılmasına karşıyız." CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakır, 12 Eylül ve 12 Mart dönemlerinde üçlü kararname veya YAŞ kararıyla emekli edilen personelin de kapsama alınmasını istedi. Çakır, "Darbeler bu ülkede yaşayan bazı insanların yüreklerini kanatmış. Gelin hangi siyasi düşüncede olursa olsun hepsini kapsama alalım, ayrımcılık yapmayalım. Kanayan kalplerin kanamasını durduralım" diye konuştu. -"LEJYONERLERE HALKIMIZIN AYNI GÖZLE BAKMASINI BEKLEMEYİN"- BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise 18 ay askerlik yapmış, ilkokul mezunu kişilerden profesyonel ordu kurulamayacağını savundu. Kaplan, şöyle devam etti: "Profesyonel ordu sadece sınırlarda değil, Türkiye'nin her tarafında görev yapacak. İstanbul'da sendikaların, işçilerin üzerine de sürüleceklerdir. Biz bunu destekleyemeyeceğiz. Uzman erbaşları limon gibi sıkıp işini bitirdikten sonra şimdi 50 bin kişilik bu orduyu getiriyorsunuz. Şırnak'a, Hakkari'ye vatani görev için gelen Mehmetçiği başımızın üzerinde tutarız, ama oraya para için gelen lejyonerlere halkımızın aynı gözle bakmasını beklemeyin. Sizi uyarıyoruz şimdiden." -"LEJYONER İFADESİ DOĞRU DEĞİLDİR"- AK Parti Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa da bu tasarıyla 50 bin er ve erbaş alınmasının öngörüldüğünü söyledi. Tasarıyla getirilen düzenlemeleri anlatan Fatsa, "Sözleşmeli er ve erbaşlar için kullanılan lejyoner ifadesi doğru değildir. Lejyoner ifadesi, bazı ülkelerde paralı askerlere verilen isimdir" dedi. Fatsa, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, "Asker Şırnak'a sözleşmeli statü ile gelirse biz buna iyi gözle bakmayız" ifadesinin bir milletvekiline yakışmadığını belirtti. Tasarının ayrıca YAŞ kararı ile TSK'dan atılan bin 600 kişiye yeniden haklarını arama imkanı tanıdığını ifade eden Fatsa, "Sayın Rasim Çakır, '12 Mart ve 12 Eylül'de atılanlar da tasarıdan yararlansın' dedi. Buna katılmamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde devam ediyor, ancak bu çalışmalar bu tasarıya yetişmeyebilir. Fakat bu, konunun gündeme gelmeyeceği anlamına gelmez. 12 Mart ve 12 Eylül'de atılanlarla ilgili bir yasal düzenleme de yapılacaktır" diye konuştu. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, daha sonra birleşime ara verdi. Yakut, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.