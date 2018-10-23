Sözleşmeli öğretmenlik süresi kısalıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlik süresinin kısalacağını açıkladı.

Erdoğan, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ‘2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’ toplantısına katıldı. Erdoğan, bu toplantıda yaptığı konuşmada sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 olarak devam eden sözleşme süresinin ve tayin durumunun 3+1'e indirildiğini açıkladı.

Erdoğan ayrıca “Pedagojik formasyon kaldırıldı, pedagojik formasyon eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı kendisi verecek” açıklamasını yaptı.

Yasal düzenleme bekleniyor

2023 Eğitim Vizyon belgesinde yer verilen sözleşmeli öğretmenlik düzenlemesinin 4+2'den 3+1'e indirilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor.

TBMM'ye sunulacak kanun teklifinde ücretli öğretmenlerin ücretlerinin artırılması, geri kalmış bölgelerde öğretmen istihdamını özendirmek üzere teşvik verilmesi, öğretmenlik meslek kanunu gibi hususların da yer alması bekleniyor.

Değiştirilmesi gereken kanun (652/4. madde) şöyle:

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."