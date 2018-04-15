Sözleşmeli öğretmenlik kriterlerine tepki: Ben çoban oldum yerime ön lisans mezunu aldılar

Ücretli öğretmenlikten sözleşmeli öğretmenliğe geçiş için yapılacak mülakatın şartlarını içeren torba tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. Ücretli öğretmenler sözleşmeli kadrosuna geçmek için açıklanan kriterlere tepki gösterdi. 10 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra sözleşmeli olamadığı için çobanlık yapmaya başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çakır, yaşadıklarını "Ben çobanlık yapmak zorunda kalırken yerime ön lisans mezunu birini aldılar" diye anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmen olarak atamasının yapılacağını duyurmuştu.

Gazete Duvar'da Hacı Bişkin'in imzasıyla yayımlanan (14 Nisan 2018) haberde bakanlığın açıkladığı kriterler sözleşmeli öğretmenlik bekleyen binlerce ücretli öğretmende hayal kırıklığı yarattı. 10 yıl, 15 yıl ücretli öğretmen olarak çalışanlar, Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunduğu torba tasarıda yer alan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde aktif görev yapmış olma şartı, KPSS’den belirlenmiş taban puanı alma şartı ve altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınava girme kirterlerine tepki gösteriyor.

Atama bekleyen öğretmenler arasında çobanlık yapan, annesinin yaşlılık maaşıyla geçinen öğretmenler de bulunuyor. 10 yıl boyunca ücretli öğretmenlik yapan iki çocuk babası Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çakır, daha önce çobanlık yaptı, otoparkta çalıştı. Geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmenlikten de ayrılan Çakır ayrılma sebebini şöyle anlatıyor:

“Öğrencime artık gürültü yapma, önüne dön dediğim için öğrencim gitti beni velisine şikayet etti. Veli de beni il milli eğitim müdürlüğüne şikayet etti. Milli Eğitim’de beni arayarak: ‘İşinize son verdik’ dedi. İşte öğretmenler tam da böyle bir süreçten geçiyor. Öğretmenleri denetleme yetkisini velilere ve öğrencilere bıraktılar. Artık kukla olduk.”

"Çobanlık yaparken yerime ön lisans mezunu olan birini aldılar"

Çakır ‘ın ücretli öğretmenlikten aldığı en son maaşı ise 465 TL. “Ben çobanlık yaparken yerime ön lisans mezunu biri öğretmenlik yaptı” diyen Çakır itirazlarını şöyle sıralıyor:

“10 yıl İstanbul’da ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra bazı durumlardan dolayı Düzce’ye taşınmak zorunda kaldım. Burada da Milli Eğitim’e müracaat etmeme rağmen bana ücretli öğretmenlik çıkmadı. Su ürünleri mezunu olan ücretli öğretmenlik yapıyor. Ben de milli eğitim il müdürlüğüne giderek okullarda balık mı yetiştiriyorsunuz diye sordum. Bu şartlarla ücretli öğretmenlere haksızlık yapacak. Örnek veriyorum bir sözleşmeli öğretmenin ücretli öğretmen olabilmesi için 2017 ve 2018 eğitim öğretim döneminde bir öğretmenin görev yapmış olma şartı aranacak. Öğretmenleri ücretli öğretmenliğe bile almıyorlar ki bu kritere uysun. Bu kriterlerin hiçbir ahlaki değil. Şu an 20 sene çalışan 50 yaşındaki ücretli öğretmen arkadaşlarım var. Bu arkadaşların KPSS’den ümidi yok. Bu kriter de kaldırılmalı. Şartsız bir şekilde bu arkadaşların kadroya geçmeleri gerekiyor. Böylece eğitimde de kalite artacak.”

Haberin devamı için tıklayın