T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Açığa alınan 22 bin öğretmenin yerine 40 bin öğretmen alınacak

Sözleşmeli alınan öğretmenler 6 yıl tayin isteyemeyecek

29 Temmuz 2016 11:31

5 yıl olarak hazırlanan sözleşmeli öğretmen alım süresi bir yıl daha arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2011 yılında uygulamadan kaldırdığı sözleşmeli öğretmenlik uygulaması OHAL’in 2. KHK’si ile yeniden devreye girdi. Sözleşmeli öğretmenler, KPSS puanının yanı sıra sözlü mülakat başarısına göre atanacak. MEB, darbe girişiminin ardından açığa aldığı 22 bin öğretmen yerine ilk etapta 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor. Daha önce Meclis eğitim komisyonunda gündeme gelen ilk taslakta 5 yıl “çakılı” öğretmenlik modeli öngörülmüştü. Ancak KHK’ye göre, öğretmenler atandıktan sonra 4 yıl sözleşmeli olacak. Daha sonra istedikleri takdirde aynı yere kadrolu olarak atanacak. Atandıkları yerde 2 yıl daha çalışan öğretmenler tayin isteme hakkı elde edecek. Yani toplamda öğretmenler atandıkları il, okulu 6 yıl değiştiremeyecek. Eş durumu atamalarında eşlerden sözleşmeli öğretmen olmayan, sözleşmeli öğretmen olan eşin yanına gitmek zorunda kalacak.

Cumhuriyet’ten Sinan Tarhanoğlu’nun haberine göre,  KHK ile birlikte MEB’in tüm eleştirilere karşın, öğretmen adaylarını “sözlü mülakattan başarılı olma şartıyla atama” kararından vazgeçmediği de ortaya çıktı. Yasaya göre her bir branştan belirlenen kadro sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılacak. Atamalara, mülakat puanı, tecrübe ya da KPSS puanlarının yüzdelik etkilerinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

 

Mülakat konuları

 

KHK’nın yayımlanmasının ardından MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, ilgili yönetmeliği çıkarmak için çalışmaya başladı. Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvurularının ne zaman ve nasıl alınacağı, sözlü sınava alınacakların nasıl belirleneceği ve takvimi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları yer alacak. Bakanlığın en geç hafta başında yönetmeliği yayımlaması bekleniyor.

 

Norm fazlaları

 

Öte yandan MEB, darbe girişiminin ardından yaptığı cemaat operasyonu ile açığa aldığı şimdilik 22 bin öğretmen yerine ilk etapta MEB teşkilatındaki 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor.

 

 

 

ETİKETLER

öğretmen alımıohalsözleşmeli öğretmenöğretmene tayin hakkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24