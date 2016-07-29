Açığa alınan 22 bin öğretmenin yerine 40 bin öğretmen alınacak

5 yıl olarak hazırlanan sözleşmeli öğretmen alım süresi bir yıl daha arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2011 yılında uygulamadan kaldırdığı sözleşmeli öğretmenlik uygulaması OHAL’in 2. KHK’si ile yeniden devreye girdi. Sözleşmeli öğretmenler, KPSS puanının yanı sıra sözlü mülakat başarısına göre atanacak. MEB, darbe girişiminin ardından açığa aldığı 22 bin öğretmen yerine ilk etapta 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor. Daha önce Meclis eğitim komisyonunda gündeme gelen ilk taslakta 5 yıl “çakılı” öğretmenlik modeli öngörülmüştü. Ancak KHK’ye göre, öğretmenler atandıktan sonra 4 yıl sözleşmeli olacak. Daha sonra istedikleri takdirde aynı yere kadrolu olarak atanacak. Atandıkları yerde 2 yıl daha çalışan öğretmenler tayin isteme hakkı elde edecek. Yani toplamda öğretmenler atandıkları il, okulu 6 yıl değiştiremeyecek. Eş durumu atamalarında eşlerden sözleşmeli öğretmen olmayan, sözleşmeli öğretmen olan eşin yanına gitmek zorunda kalacak.

Cumhuriyet’ten Sinan Tarhanoğlu’nun haberine göre, KHK ile birlikte MEB’in tüm eleştirilere karşın, öğretmen adaylarını “sözlü mülakattan başarılı olma şartıyla atama” kararından vazgeçmediği de ortaya çıktı. Yasaya göre her bir branştan belirlenen kadro sayısının 3 katı kadar aday mülakata çağırılacak. Atamalara, mülakat puanı, tecrübe ya da KPSS puanlarının yüzdelik etkilerinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Mülakat konuları

KHK’nın yayımlanmasının ardından MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, ilgili yönetmeliği çıkarmak için çalışmaya başladı. Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvurularının ne zaman ve nasıl alınacağı, sözlü sınava alınacakların nasıl belirleneceği ve takvimi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları yer alacak. Bakanlığın en geç hafta başında yönetmeliği yayımlaması bekleniyor.

Norm fazlaları

Öte yandan MEB, darbe girişiminin ardından yaptığı cemaat operasyonu ile açığa aldığı şimdilik 22 bin öğretmen yerine ilk etapta MEB teşkilatındaki 40 bin norm fazlası öğretmeni görevlendirmeyi planlıyor.