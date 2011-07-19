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Politika

Sözleşmeli er alımları başladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli er alımlarına başlandığı belirtildi.

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli er alımlarına başlandığı belirtildi. 

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesinde bu yıl içerisinde 5 bin 103 sözleşmeli er alınacağı belirtildiği, 12 Temmuz 2011 tarihinde başlayan başvuruların 12 Ağustos 2011 tarihinde sona ereceği ifade edilerek, başvuracak adayların en az ilköğretim okulu mezunu, 26 yaşından gün almamış askerliğini yapmış olması gerektiği ve terhis tarihinden itibaren 3 yıl içinde müracaat etmesi şartının arandığı belirtildi.

Halen askerlik vazifesini yapanların da müracaatta bulunabileceğinin kaydedildiği açıklamada, ön şartları uyan adayların sağlık muayenesi, spor testi ve mülakattan sonra 10 hafta askeri eğitimden geçirileceği bildirildi.

Açıklamada sözleşmeli erlerin, hudut birliklerinde görevlendirilecekleri, kışlalarda iskan edilecekleri, her türlü ihtiyacının Türk Silahlı Kuvvetler tarafından karşılanacağı, maaş alacakları ve hizmet süreleri sonunda ikramiye alabilecekleri de ifade edildi.


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