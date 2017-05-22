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Sözcü'nün avukatı Celal Ülgen: Aç dosyanı, delillerin sağlamsa ne korkuyorsun

"Her yer karanlık, her şey gizlilik içinde"

22 Mayıs 2017 11:26

Sözcü gazetesine yönelik 'FETÖ' operasyonuyla 19 Mayıs'ta gözaltına alınan İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile sozcu.com.tr Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun 3 gündür Emniyet'te bekletiliyor. İzmir'de gözaltına alınan Ulu, önceki gün İstanbul'a gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Sözcü muhabir ve yöneticileri; işlemlerin tamamlanmasını bekliyor. Sözcü'nün avukatı Celal Ülgen, gözaltındakilerin ifadesinin polis tarafından alınmadığını, bu işlemin savcı tarafından yapılacağının belirtildiğini kaydetti.

Ülgen, “Bu garipsenecek bir durum. Her yer karanlık, her şey gizlilik içinde. Şüphelilerin neyle suçlandığını bilmek isteriz. İddia, savunmadan bu kadar çok mu korkuyor. Aç dosyanı delillerin sağlamsa ne korkuyorsun. İddian tutarlı ise ne saklıyorsun” diye sordu.

Sözcü'den Can Öz'ün haberine göre, Celal Ülgen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Şüpheli durum: 19 Mayıs Ulusal Bayram gününde başlatılan operasyonun üzerinden 4 gün geçti. 3 tatil günü. Bu 3 gün içinde insanların ifadesi alınmayacaktı ise tatil gününün bitmesi neden beklenmedi. Ortada gözaltına alınacak bir durum yok. Bu soruşturma yaklaşık 10 aydır askıda tutuluyor. Zaman zaman gidip geliyoruz. Bizden başka soran ve soruşturan yok. Aylar değişiyor, mevsimler değişiyor. Savcılar değişiyor dosya bekliyor. Kaçan göçen olsa bu dönemde kaçar. Nerede ise müvekkillerimiz gidip Vatan Caddesi'nin önünde yatacak ‘İfademizi alın' diye. O halde bu gözaltı silsilesi neden üç günlük tatil süresini kapsadı. İfade alan yok. Üstelik ifadelerin ne zaman alınacağı yönündeki sorularımıza ifadenin kollukta değil savcıkta alınacağı söylenmekte. Bu garipsenecek bir durum. Şüpheliler susma hakkını kullandıklarında savcı ifade alır. Henüz bizim dosyada böyle bir niteleme tarafımızdan yapılmadı.

Dosya neden gizleniyor?: Her yer karanlık, her şey gizlilik içinde. El yordamı ile yürüyoruz. Biz savunmayız. Her şeyi bilmek isteriz. Şüphelilerin neyle suçlandığını bilmek isteriz. İddia, savunmadan bu kadar çok mu korkuyor. Aç dosyanı delillerin sağlamsa ne korkuyorsun. İddian tutarlı ise ne saklıyorsun? SÖZCÜ kendinden emin, Şüpheli arkadaşlarımız kendinden emin. Ortada bir suç yok. Bizim gizlediğimiz bir şey yok. Her şey ortada. Gizleyen sizsiniz… Açın dosyalarınızı biz hesap vermeye hazırız. Soruşturmanın boyutuna ve şüpheli sayısına ve de içeriğine bakıldığında gizlilik kararı alacak ne var? 10 aydır gizli diyorsunuz. Anlaşılan siz iddianızın tutarsızlığını gizlemek için gizlilik kararına sığınıyorsunuz. Daha ne kadar tutabilirsiniz, ne kadar engelleyebilirsiniz dosyayı görmemizi?

Biz bunu yaşadık: Biz FETÖ yargısı döneminde de yaşadık benzer uygulamaları. Siz FETÖ yargısından farklı olmak zorundasınız. FETÖ yargısını gördünüz, yaşadınız. Ne oldu sonu? SÖZCÜ muhalefet yaptı, yapıyor ve yapacak. SÖZCÜ etkindi, etkinliği sürecek. Gerçekleri yazmaya devam edecek. SÖZCÜ FETÖ alçaklığına karşı çıkmayı bütün kararlılığı ile sürdürecek. SÖZCÜ kripto FETÖ'cülerin ipliğini pazara çıkarmak için bütün gücünü kullanacak.

 

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