19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü'den 'Basın özgürlüğü özel sayısı'

Sözcü Gazetesi sahibinin de aralarında bulunduğu gazetenin dört çalışanı hakkında dün gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Gazete düzenlenen operasyonun ardından 20 Mayıs'ta "19 Mayıs basın özgürlüğü özel sayısı" ile çıktı. 20 sayfa olarak çıkan gazetede haber ve köşe yazısı yer almadı.

Anadolu Ajansı, (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşleri Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alındığını aktardı.