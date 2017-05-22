Sözcü: Bu manşetleri FETÖ'den korkmadan hanginiz attı?

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü gazetesi, önceki yıllarda Fethullah Gülen cemaatinin faaliyetlerine yönelik attıkları tepki manşetlerini hatırlatarak, "7 yıl önce siz ona “Hocaefendi” derken, biz Feto diyorduk" ifadesini kullandı.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında manşetten "Bu manşetleri FETÖ'den korkmadan hanginiz attı?" başlığıyla verilen haberde, "Türkiye'nin nasıl bir belayla karşı karşıya olduğunu yıllarca anlattık, anlamadılar. Zamanında Feto'ya övgüler düzen alçaklar, şimdi kalkmış Atatürkçü SÖZCÜ'ye çamur atıyor. Yapışmaz" dendi.

Sözcü'nün manşeti şöyle: