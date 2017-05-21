Sözcü'nün imtiyaz sahibi: Amaç gazeteyi ele geçirmek, tek suçum, gazetecilik yapmak

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü'nün imtiyaz sahibi Burak Akbay, gazetesine konuştu. Akbay, "Tek suçum, Türkiye’de gazetecilik yapmak" dedi. "Amaç Sözcü gazetesini ele geçirmek, susturmak" diyen Akbay, "Elbet bir gün hak ve adalet yerini bulacaktır” açıklamasını yaptı.

İşte Akbay’ın sözleri:

Türkiye'nin en çok satan ve daha da önemlisi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bekçisi olan bu gazetenin sahibi olmaktan şeref ve onur duymaktayım.

Sözcü Gazetesi'ni kurduğumuz ilk günden beri, devlet içine sızmış, Ata'mızın kurduğu cumhuriyeti ele geçirmek isteyen bu sinsi zihniyet ile mücadele etmiş, bugünleri önceden görüp şanlı ordumuza kurulan kumpasların arkasında bu Feto terör örgütünün olduğunu defalarca yazmışken, benim bu hainler tarafından yetiştirildiğim yalanları yandaş medya tarafından fotomontaj resimlerle haberleştirilmiş ve bütün çabalarımıza rağmen hiçbir mahkeme yandaş medyanın ürettiği bu yalanlara ve iftiralara dur diyememiştir.

Neticede ise adaleti yanıltacak içi boş deliller üreterek 19 Mayıs günü düğmeye basmışlardır.

Amaç, Sözcü'yü ele geçirmektir.

Amaç, Ata'mızın yolunda giden bu gazeteyi susturmaktır. Sizin doğruları öğrenmenizi engellemektir.

Maalesef şu anki çökmüş adalet sisteminde hak ve hukuk aramak mümkün değildir. Ama, Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz de değildir. Elbet bir gün hak ve adalet yerini bulacaktır.

Esasında bu gazetenin sahibi ben değil sizlersiniz.

Sizler, bu gazeteye sahip çıkmaya devam ettiğiniz sürece Sözcü susturulamayacaktır..