T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sözcü'den Erdoğan'a: Gerçekten de değişiyor mu?

Erdoğan, "15 Temmuz'dan önceki gibi davranamayız" demişti. Öyle de oldu

17 Ağustos 2016 23:19

Sözcü gazetesi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesini iki isim arasında adli yıl açılışında yaşanan tartışmada Feyzioğlu'na "Edepsiz" diyen Erdoğan'a atfen "Gerçekten değişiyor mu?" başlığıyla haberleştirdi.

Sözcü'nün haberinde şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan, "15 Temmuz'dan önceki gibi davranamayız" demişti. Öyle de oldu. Daha önce defalarca karşı karşıya geldiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. Sıcak mesajlar verildi."

 

2 yıl sonra ilk buluşma

 

İki yıl önce, Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yaptığı uzun ve ‘eleştirel’ konuşmaya dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan “edepsiz” diye tepki göstermiş, salonu terk etmişti.

Erdoğan ve Feyzioğlu o olaydan sonra dün ilk kez bir araya geldi. İkili karşılıklı sıcak mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarıyla görüşmesinde “Tankların karşısına dikilenler seçkinler değildi” dedi. Feyzioğlu da darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın konuşmasına vurgu yaptı, “Televizyonda dinlediğimizde yüreğimiz ferahladı” diye konuştu.

 

 

 

 

 

ETİKETLER

sözcüerdoğandeğişiyor mumetin feyzioğlu

İlgili Haberler

"Cumhurbaşkanı'nın gerçek dostu Sözcü ve yazarları mı, yandaşlar mı?"

CHP'li Aytun Çıray: Bu eşi benzeri görülmemiş trajedidir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24