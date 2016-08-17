Sözcü'den Erdoğan'a: Gerçekten de değişiyor mu?

Sözcü gazetesi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesini iki isim arasında adli yıl açılışında yaşanan tartışmada Feyzioğlu'na "Edepsiz" diyen Erdoğan'a atfen "Gerçekten değişiyor mu?" başlığıyla haberleştirdi.

Sözcü'nün haberinde şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan, "15 Temmuz'dan önceki gibi davranamayız" demişti. Öyle de oldu. Daha önce defalarca karşı karşıya geldiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kabul etti. Sıcak mesajlar verildi."

2 yıl sonra ilk buluşma

İki yıl önce, Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yaptığı uzun ve ‘eleştirel’ konuşmaya dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan “edepsiz” diye tepki göstermiş, salonu terk etmişti.

Erdoğan ve Feyzioğlu o olaydan sonra dün ilk kez bir araya geldi. İkili karşılıklı sıcak mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarıyla görüşmesinde “Tankların karşısına dikilenler seçkinler değildi” dedi. Feyzioğlu da darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın konuşmasına vurgu yaptı, “Televizyonda dinlediğimizde yüreğimiz ferahladı” diye konuştu.