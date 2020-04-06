Sözcü yazarından Ahmet Hakan'a: Berat Albayrak yazısında ironi yapıp dalgasını mı geçiyordu?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin kaleme aldığı yazıyı bugünkü köşesinde eleştirdi.

Muratoğlu, "Zamanın amiral gemisi şimdinin saltanat kayığının yönetmeni çıktı; 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu virüs işini, ta en baştan çok ama çok ciddiye aldı' diye yazdı! O almadım diyor, bu aldı diye ısrar ediyor! Acaba ironi yapıp dalgasını mı geçiyor? Yok ki o kapasite? Kesmemiş olacak ki; 'Piyasalara bakıyorum: Sakin, panik havası yok. Sükûnetli bir bekleyiş var' diye devam etti. Tabii piyasalara nereden baktığını söylemedi! Jeneriklik bir sevgi gösterisiydi. Adeta çıtayı yükseltti! Bu mu piyasanın bozulmamış hali? Peki, bundan milletin var mı haberi? Bahsettiği sükûnet kapanan işletmelerin, evde oturan işsizlerin sükûneti…" ifadesini kullandı.

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