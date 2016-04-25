Sözcü yazarına göre, Davutoğlu'nun yerine geçecek 'veliaht' kim?

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, Ankara kulislerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yerine kimin geçeceğinin tartışıldığını öne sürdü. "AKP’de uzun vadede “veliaht” belli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, hem parti içinde, hem devlet işleyişinde giderek etkinliğini artırıyor" ifadesini kullanan Gürcanlı, "Kuliste konuşulanlara göre, asıl sorun 'kısa vadede' potansiyel lider adayının kim olduğu üzerinde düğümleniyor. AKP’de, 'Davutoğlu sonrası' konuşulurken, akla gelen ilk isim Binali Yıldırım olurdu. Ancak oğlunun kumar macerasının ardından Yıldırım’ın ismi bir anda kulislerden silindi. Öne çıkan başka isimler var. En çok telaffuz edilen isim ise Mustafa Şentop" diye yazdı.

Zeynep Gürcanlı'nın, "Ergenekon çöktü, artık GES'i konuşma zamanı" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara’da perde önünde MHP/kongre kargaşası yaşanırken…

Perde gerisinde ise benzer bir iç karışıklık AKP’ye hakim durumda.

AKP’de uzun vadede “veliaht” belli… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, hem parti içinde, hem devlet işleyişinde giderek etkinliğini artırıyor.

Asıl sorun “kısa vadede” potansiyel lider adayının kim olduğu üzerinde düğümleniyor.

AKP’de, “Davutoğlu sonrası” konuşulurken, akla gelen ilk isim Binali Yıldırım olurdu.

Ancak oğlunun kumar macerasının ardından Yıldırım’ın ismi bir anda kulislerden silindi.

Öne çıkan başka isimler var…

En çok telaffuz edilen isim ise Mustafa Şentop.

Şentop, son dönemde özellikle başkanlık sistemini içeren yeni anayasa konusunda çok öne çıkmıştı.

Halen TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Şentop’un adı daha önce de bakanlık için geçmiş ancak Davutoğlu cephesinden vize alamamıştı.

Davutoğlu ile mesafeli ilişkisine rağmen Şentop, Saray’da önemsenen isimler arasında anılıyor.