Sözcü yazarı Zeyrek: Ülkeyi yönetenler aldıkları kararlarla, attıkları imzalarla doğanın değil, tükenişin yanında saf tutuyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, ''Ülkeyi yönetenler aldıkları kararlarla, attıkları imzalarla doğanın değil, tükenişin yanında saf tutuyor. Bu gidişe müdahale etmezsek doğa ölecek, hem de içinde insanların da dahil olduğu bütün canlılarla…'' düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, ''Artık 'iklim değişikliği' kavramının sadece bir grup entelektüelin ürettiği 'sürreal' bir kavram olmadığını biliyor, sonuçlarını ağır bedeller ödeyerek yaşıyoruz. Yeraltı suları hoyratça kullanıldığında doğa ana dev obruklar açarak uyarıyor. Derelere dokunduğumuzda, yatağını değiştirdiğimizde, HES kondurduğumuzda yağmur suları dağlardan ovalara sel olup, felaket olup akıyor. Ağaçları kestiğimizde, yerine termik santrallar kondurduğumuzda oksijenimiz tükeniyor, nefes alamaz hale geliyoruz. Altın madenleri için siyanür havuzları kurduğumuzda toprak ana ölüyor, bitki örtüsü yok oluyor. Aç kalan, habitatı bozulan yaban hayvanları şehirlere iniyor, çöplerimizden beslenmeye başlıyor.Kuraklık artıyor, ekinler boy vermiyor, buğday sapları başaklarını taşıyamayacak kadar cılız kalıyor.'' ifadesini kullandı.

Zeyrek şunları kaydetti:

''İşte 2021 yılında da tam bunu yaşıyoruz. Toprağa hoyratça el uzatıp bozduk. Hayatımızın şiirselliği kayboldu, hayal gücümüz tükenmeye başladı. Düşünce dünyamız yoksullaştı ve başkalarının bizim için oluşturduğu bir rutine teslim olmaya başladık. İtaatkarlık ruhumuzu ele geçirdi ve yaşadığımız uyuşukluk nedeniyle doğanın, toprak ananın avuçlarımızdan kayıp gitmesini engelleyemiyoruz. Ülkeyi yönetenler aldıkları kararlarla, attıkları imzalarla doğanın değil, tükenişin yanında saf tutuyor. Bu gidişe müdahale etmezsek doğa ölecek. Hem de içinde insanların da dahil olduğu bütün canlılarla… ''