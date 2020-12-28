Sözcü yazarı Zeyrek'ten Olay TV'nin sahibi Çağlar'a: Madem demirden korkuyordunuz, o zaman o trene neden bindiniz?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 26 gün sonra yayın hayatına son veren Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar'a, "Madem demirden korkuyordunuz, o zaman o trene neden bindiniz?" diye sordu.

Zeyrek, "Olay TV'nin son yayınını izlerken, aklıma işsiz kaldığım o gün geldi ve sadece oradaki meslektaşlarımı düşündüm.Kimi uzun zamandır işsizdi, Olay TV yayına başlayınca iş bulmuştu.Kimi şartlarını iyileştirebilmek için Olay TV'ye geçmişti.Bazı arkadaşlarımız, Olay TV'deki yeni işi için şehir değiştirmişti.O nedenle, o son yayın sadece bir ekranın karardığı an değildi.O yayın aynı zamanda yaklaşık 180 kişinin, 180 ailenin işini, aşını yitirdiği bir yayındı. 180 kişi, o akşam ailelerine kendilerini bekleyen belirsizliği anlatmaya çalışacaktı. Bazıları, mevcut işini bırakıp gittiği için yakınlarının eleştirilerine maruz kalacaktı, 'keşke' diyecekti." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Olay TV'nin kapatılmasıyla ilgili 'basın özgürlüğü ihlal edildi', 'hükümet baskı yaptı” gibi onlarca siyasi klişe kullanılabilir ama asıl söylenmesi gerekenlerden biri de '180 gazeteci işsiz kaldı' olmalıdır.O yüzden yazıyı hükümete değil, bu sonucun diğer mimarı olan Cavit Çağlar'a bir çift söz ederek bitirmek isterim. Bir haber kanalında gerçek anlamda gazetecilik yapıldığında, televizyonlar ve gazeteler iktidarın çizdiği çizginin dışına çıktığında, hükümetin sorun çıkaracağını bilmiyor muydunuz? Madem demirden korkuyordunuz Sayın Çağlar, o zaman o trene neden bindiniz? Tekstil ve yerel medya neyinize yetmiyordu?" ifadesini kullandı.

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