Sözcü yazarı Zeyrek'ten gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: Yurdagül'den ne istediniz?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sputnik Türkiye'den 4 gazetecinin gözaltına alınmasına bugünkü köşesinden tepki gösterdi. Zeyrek, "Öğrendim ki cumartesi gecesi evi basılmış. Kabusu düşünebiliyor musunuz? Evinizde oturuyorsunuz. Birileri adresinizi derin bir yerlerden öğreniyor! Kapınıza dayanıyor. Can güvenliğinizi tehdit ediyor. Şikâyet etmeye karakola gidiyorsunuz. Sizi tehdit edenlerin yakalanmasını bekliyorsunuz. O da ne? Polisten “Hakkınızda soruşturma var, savcı talimatıyla gözaltındasınız' cevabı geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Allah'tan Ankara polisi nezaketli. Gerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir mağduriyet yaşanmasın diye ellerinden geleni yaptı. 34 Mehmetçiğimizin katilleri, bir zamanlar 'ağam paşam' denilen Putin ve müttefikleri ülkemize meydan okurken, siz eziyet etmek için bula bula Yurdagül'ü mü buldunuz? Son olarak 'Ne işi var Sputnik'te' diye soran vicdansızlara bir çift sözüm var: Çalışacak basın kuruluşu bıraktılar da Yurdagül mü çalışmadı?" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Ankara'da, saat 22.30 civarında, Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, Sputnik'te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, "Şehitlere karşı propaganda yaptın mı" sorusunu iletti.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Rusya haber ajansı Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ve 3 gazeteci gözaltına alındı.