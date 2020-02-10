Sözcü yazarı Zeyrek’ten Abdulkadir Selvi’ye: Biraz da yaşamayı kutsasak!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin 41 kişinin hayatını hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ardından kaleme aldığı yazıdaki “Bir felaket anında milletin Cumhurbaşkanı'nı başında ve hemen yanında görmesi o kadar önemli bir duygu ki… Millet cenazesine omuz verip gözyaşı döken Cumhurbaşkanı'nı gönlünde ayrı bir yere oturtur.” sözlerini eleştirdi. Zeyrek, “O günden beri bu cümleyi düşünüyorum. Evet, deprem bir doğal felakettir. Ne zaman, nerede vuracağı bilinmez. Ancak öldürenin 'deprem' değil 'tedbirsizlik' olduğu, hepimizin mutabık kaldığı nadir tespitlerdendir. Depremden sonra Elazığ'da ortaya çıkan rakamlara bir bakın: 31 bina yıkıldı. 249 ağır, 56 orta, 349 az hasarlı bina var. 6.8 şiddetindeki depremde yerle bir olan 31 binayla ilgili herkes üzerine düşeni zamanında yapsaydı 41 insanımız bugün yaşıyor olurdu." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Sevgili Abdulkadir o yazıyı yazdıktan sonra başka depremler de oldu. Her seferinde yüreğimiz ağzımıza geldi. Aynı şekilde o yazıdan sonra Van'da da 41 kişi çığ altında yaşamını yitirdi. 'Her yeri duble yollarla kapladık' diye övünürken, özellikle de o bölgede çığa karşı tedbir alınmış yollardan da söz etmiyor muyduk?'Bir daha Bahçesaray yolu kapanmayacak' demiyor muyduk? O tedbirler alınsaydı ilk çığdaki ölümler olur muydu?" ifadesini kullandı.

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