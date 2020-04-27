Sözcü yazarı Zeyrek: Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının bir de parasızlıkla karşı karşıya kalması kabul edilemez

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs salgınından pandemi hastanesi olarak görev yapan özel hastanelerin mali durumuna dikkat çekti. Zeyrek, "Salgınla mücadele ederken zaten zor görevler üstlenen sağlık çalışanlarının bir de parasızlıkla karşı karşıya kalması kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı, salgın bitene dek salgınla mücadele eden özel hastane personeline de kendi personeli muamelesi yapabilmeli" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Op. Dr. Tonguç Sugüneş'ten söz ediyorum. Sadece iyi bir cerrah değil, aynı zamanda iyi bir hastane yöneticisidir. En önemli özelliği çözüm odaklı olmasıdır. Uzun zaman kamuda çalıştı, yöneticilik yaptı. Halihazırda özel bir grubun Ankara'daki iki hastanesinde genel müdürlük yapıyor. Siyasi fikirlerimiz birçok alanda örtüşmez ama yurtseverlik konusunda hep aynı noktadayız. Önceden buluştuğumuzda hep memleket meselelerini konuşurduk. Şimdilerde haliyle korona salgını gündemimizde. Birçok özel hastane gibi onlar da salgın hastanesi olarak görev yapıyor. Koronalı hastaları alıp tedavi ediyorlar. Ben 'sizin cenahta durum nasıl' diye sorunca çok ilginç rakamlar paylaştı: Türkiye genelinde 562 özel hastanede 52 bin yatak kapasitesi varmış. Ülkenin yoğun bakım yatağının yüzde 65'i özel hastanelerdeymiş. Şu anda 54 bini hekim 300 bin sağlık çalışanı ile sağlık ordumuzun ön saflarında bulunuyorlarmış." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Gerçekten rakamlar çok büyük değil mi? Sağlıkta özelleştirmeye karşı biri olarak, mevcut durumun yarattığı gerçekleri de yadsımıyorum. Bu kadar çok yatırım yapılmış. Bu kadar büyük bir insan kaynağı yaratılmış. Türkiye'de sağlık sistemi güçlüyse onların da büyük bir payı var. Korona salgını başlayana dek özel hastanelerin büyük bölümü kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Ancak korona hastalarını devlet ve üniversite hastaneleriyle aynı koşullarda kabul ettiler. Bunun yanında koronalı hastaları aldıkları için başka hastalar gelmemeye başladı. Devletin kendi hastanelerine verdiği ayni ve maddi desteklerin hiçbiri özel hastanelere verilmiyor. Sadece SGK'nın bakılan hasta başına ödediği katkı payını alabiliyorlar. Buna karşın vergi, kira ve personel, medikal malzeme giderleri azalmıyor, artıyor. Tonguç Ağabey diyor ki böyle devam ederse birçok özel hastane gelecek aydan itibaren personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek." bilgisini paylaştı.

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