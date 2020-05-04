Sözcü yazarı Zeyrek: Ölüdeniz ve Kayaköy için iyi haber var

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın cumartesi günkü yazısının ardından Ölüdeniz, Kayaköy ve Alavara hakkında kendisini bilgilendirdiğini yazdı. Zeyrek, "Fethiye’de JES’e izin yok, Alavara’da maden olmayacak" bilgisini paylaştı.

Zeyrek, "İlk konu Fethiye'deki Ölüdeniz'de, Kayaköy/Soğuksu Plajı ve Delikburun/Gemiler Sahili'nde jeotermal sondaj için verilen ruhsatlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda “Olumsuz” görüş vermiş. Ölüdeniz, Kayaköy, Delikburun Hassas Zon sayıldığı için bu bölgede sondaj yapabilmek ve JES kurabilmek için bütün ilgili kurumların tamamının olumlu görüş bildirmesi gerekiyor. Haliyle Çevre Bakanlığı'nın olumsuz görüşü, projenin gerçekleştirilemeyeceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

İkinci konu, Datça Yarımadası'nda bulunan Alavara'daki Doğal sit alanında yapılan durum değişikliğiyle ilgiliydi. İddia, sit derecesinin düşürülmesi sonucunda o alanda turizm ve maden yatırımlarının önünün açıldığı yönündeydi. Bakanlık yetkilileri, söz konusu bölgede 865 hektar alanın Hassas Zon, 50 hektarın Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve 178 hektarın da Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüştüğünü bildirdi. İlk iki kategoride çivi dahi çakılması imkansız gibi. Kontrollü kullanım için belirlenen 178 hektar alanda ise sera inşası ve kişisel alanların onarımı gibi işler mümkün olabilecekmiş. Ancak Bakanlık yetkilileri, kontrollü kullanımda da her işin izne tabi olduğunu, Alavara'da madencilik yapılmasının kesinlikle söz konusu olmayacağını anlattılar.

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