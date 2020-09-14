Sözcü yazarı Zeyrek: Korona çemberi daralırken açıklanan rakamlar yerinde saymakta, bu işte gerçekten bir tuhaflık yok mu?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının pik yaptığı dönemde tanıdığı birkaç kişinin virüse yakalanırken, şimdilerde çevresinde çok sayıda tanıdığının hasta olduğunu duyduğunu belirtti. Zeyrek, "Korona çemberi daralırken açıklanan rakamlar yerinde saymakta, bu işte gerçekten bir tuhaflık yok mu?" diye sordu.

Zeyrek, "Korona virüsünün yayılma hızının pik yaptığı, vaka sayısının 3 binleri aştığı günlerde dahi tanıdığım sadece bir iki kişi vardı virüse yakalanan. Günlük vaka sayısının bin 500 civarında açıklandığı şimdilerde ise çok sayıda tanıdığımın hasta olduğunu, ayakta atlattığını ya da bazılarının vefat ettiğini duyuyorum. Vaka sayısının zirvede olduğu Nisan-Mayıs aylarında dahi hastanelerde yer bulmak, yoğun bakım yatağı bulmak sorun değildi. Şu günlerde ise Ankara başta olmak üzere bir çok ilde hastanelerin doluluk oranı had safhada. Eminim sizin yakın çevrenizde de benzer bir durumlar vardır." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

Korona nedeniyle kısıtlamalar yeniden gündemde. Şarkılı türkülü yerler kapatılıyor, toplantılara, nişanlara, düğünlere izin verilmiyor, milli bayramlarda törenler kısıtlanıyor, okullar yeni eğitim öğretim yılına uzaktan eğitimle başlıyor, otobüslere “Ayakta yolcu almayın” deniyor.

Buna karşın kamudaki esnek çalışma uygulaması dışında çalışma hayatında hiçbir kısıtlama getirilmiyor, binlerce insan hergün toplu taşıma araçlarına akın ediyor, AVM'ler açık, Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da miting, İstanbul'da 100 bin üye töreni yapıyor. Cuma günleri Ayasofya gibi camiler dolup taşıyor. Aynı ülkede iki farklı uygulama tuhaf değil mi?

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