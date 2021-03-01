Sözcü yazarı Zeyrek: İnsanların akıllarıyla alay etmeyi bırakın!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirlerin uygulanmasında çifte standart olduğunun altını çizerek, "İnsanların akıllarıyla alay etmeyi bırakın!" görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, "Google'da arama yaparsanız, 2021'in ilk iki ayında yapılan cenaze törenlerinde, ilk kongrelerinde, siyasi faaliyetlerde, 'AK Partililerin taşıdığı Koronavirüse tanınan ayrıcalıklara' dair başka videolar da bulabilirsiniz. Bugün yeme içme sektörünü temsil eden, o sektörde çalışan yaklaşık 2.5 milyon insan için büyük gün. Hepsi Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Gerçekten takatleri kalmadı. Sadece sektör mensupları değil, vatandaşlar da bir masanın etrafında dostlarıyla oturup sosyalleşmeyi çok özledi." değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı öncesinde karar vericilere hatırlatmak istiyorum: Ortada bu kadar çifte standartlı uygulama varken, AK Parti etkinliklerinde vur patlasın çal oynasın yapılırken, olası bir 'salgınla mücadele etmek için bu gerekli, biraz daha sabredin' telkinine sektörün de vatandaşların da artık karnı tok. İnsanların akıllarıyla alay etmeyi bırakın!"