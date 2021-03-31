Sözcü yazarı Zeyrek: Hükûmet, salgınla mücadelede çuvalladı, Bakan Koca biat ettiği siyaseti tercih etti

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Koronavirüs salgınındaki son durumu değerlendirdi. Zeyrek, “Hükûmet, salgınla mücadelede çuvalladı, Bakan Koca biat ettiği siyaseti tercih etti” yorumunu yaptı.

Zeyrek yazısında, “Biliyorsunuz işin başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hep birlikte alkışladık. 'Bilim Kurulu'nu dinliyor, hekimlere kulak veriyor, cephenin en önündeki sağlık çalışanlarına sahip çıkıyor' gibi cümleler kurduk. Ne yazık ki gel zaman git zaman siyaset bilimin önüne geçti. Bakan Koca biat ettiği siyaseti tercih etti. Söyledikleriyle yapılanlar arasındaki büyük uçurumun yarattığı utanma duygusundan olsa gerek, AK Parti'nin 'lebalep' kongresine dahi katılmadı. Ancak on bine yakın insanın kapalı bir ortamda toplanmasını da engelleyemedi. O teslim olunca virüs saldırısına karşı en önemli silahımız olan sağlık çalışanlarının özverili çabaları ve tavsiyeleri de yetmedi. Alınması gereken bilimsel kararlar, iktidarın “muhafazakarlık” kaygılarını ve ekonomik kriz koşullarını aşamadı. İdarenin büyük yanlışları da eklenince salgın yeniden pik yaptı. Lafı dolandırmaya gerek yok: Hükümet, salgınla mücadelede çuvalladı!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Değişik kentlerde yapılan ve Ankara'da 10 bine yakın insanla toplanan “lebalep” kongrelerle övünüp, peşi sıra alınan “Ramazan'da kapanma” kararını “mecburen, mecburiyetten” gibi sözcüklerin arkasına saklanarak, utana sıkıla duyurmak başka şekilde anlatılamaz. Hükûmet artık kapanma kararlarında hangi gerekçeyi sunarsa sunsun, o kongrede çekilen fotoğraflar, o dans videoları orada durdukça kimseyi inandıramaz, kandıramaz.

Çünkü sorarlar: '10 bin kişi kapalı bir salonda tıklım tıklım, hiçbir kurala uymadan oluyor da 30 kişi bir lokantada bütün kurallara uyarak oturamıyor mu?”