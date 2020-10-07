Sözcü yazarı Zeyrek: Galata Kulesi restorasyonunda 100 günde iyi iş çıkarılmış

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bir duvarın hilti denilen beton matkabıyla kırılmasıyla gündeme gelen Galata Kulesi restorasyonuna ilişkin olarak, "100 günde iyi iş çıkarılmış" görüşünü savundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un davetiyle Galata Kulesi'ne giden Zeyrek, "İlk işimiz o hilti ile yıkılan yere bakmak oldu. Sonradan dökülmüş betonarme unsurlar kırılmış ve duvarın orijinal hali ortaya çıkarılmıştı. Bakan Ersoy, müteahhit firmaya gerekli uyarıyı yaptıkları o hilti görüntüsünün yanlış, ancak yarattığı olumsuz algının da yapılan işe haksızlık olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Sonra da teras katından başlayarak zemine dek merdivenden indik ve her katı tek tek dolaştık. 100 günde iyi iş çıkarılmıştı. Kulenin eski halinden en önemli farkı sadeliğiydi. Lokanta yerine müze olması, kuleye değer katmıştı. Kulenin muhalefete geçti diye Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasını hâlâ haksız ve hukuksuz buluyorum. Ancak, yapılan restorasyon sonrasında, lokanta halindeki keşmekeşle kıyaslanmayacak kadar iyi hale geldiğini de söylemek isterim." düşüncesini dile getirdi.

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