Sözcü yazarı Zeyrek: Fikri Sağlar'a soruşturma fikir özgürlüğü ihlalidir

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var” sözleri nedeniyle eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatılmasının fikir özgürlüğünün ihlali olduğunu belirtti.

Zeyrek, "Türkiye'nin taraf olduğu ve Anayasamızın 190. Maddesi gereğince iç hukukumuzdan üstün olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'Düşünceyi ifade özgürlüğünü' düzenleyen 10. Maddesi şöyledir: 'Herkes görüşlerini açıklama ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.' Fikri Sağlar'ın 'türbanlı' yargı mensuplarıyla ilgili sözleri, bu konudaki fikirlerinin açıklanmasından ibarettir. Söyledikleri herhangi bir hakaret içermiyor. Nefret suçu ya da şiddete teşvik de yoktur." görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, "Fikri Sağlar'ın fikrine katılmak ya da desteklemek zorunda değiliz (Ben katılmadığımı yazdım). Ancak Fikri Sağlar'ın fikrini ifade etme hakkını sonuna kadar savunmak zorundayız. Bu çerçevede, Sağlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla açılan soruşturmanın, eğer mahkumiyetle sonuçlanırsa, yakın gelecekte Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden 'düşünce özgürlüğü ihlali' ve 'tazminat' olarak döneceğini tahmin etmek zor değil. Şimdiden söylüyorum: Eğer böyle bir durum gerçekleşirse o tazminatı devlet (yani vergi veren vatandaş) değil, o kararda imzası olan yargı mensupları ödesin! Bu konuda fikri takibi bırakmayacağım." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var

TIKLAYIN | Fikri Sağlar'dan yeni açıklama: AKP, şeriat devleti hedefine Türkiye’yi adım adım sürüklüyor

TIKLAYIN | Fikri Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

TIKLAYIN | Fikri Sağlar: Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz