Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan’ın Fox Haber’i hedef alması kullandığı ‘birkaç şehit’ ifadesini savunmakta zorlandığını gösteriyor 

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da birkaç tane şehidimiz var" ifadesini kullanmasından büyük ihtimalle kendisinin de rahatsız olduğunu öne sürdü. Zeyrek, "Cumhurbaşkanı'nın ifadesini ve o ifadeye gösterilen tepkileri anımsatması karşısında duraksaması, ardından Fox Haber'i hedef alması, kullandığı ifadeyi savunmakta zorlandığını gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Oysa Libya'da ya da İdlib'de yaşananları en iyi bilen Cumhurbaşkanı'dır. Haliyle bu konulardaki soruların da birinci muhatabıdır. Gazetecinin şehit sayısını, İdlib'de ve Libya'da yaşananları Cumhurbaşkanı'na sorması en doğal hakkıdır." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Benzer şekilde, Oğuz Kaan Salıcı da CNN Türk muhabirinin sorusuna pekala yanıt verebilecekken, gazeteciyi hedef alarak Erdoğan'la aynı duruma düşmüştür. Bir bakanın iddialarını muhatabına sormak da gazetecinin hem hakkıdır hem görevidir. İster iktidarda, ister muhalefette olsun. Siyasetçiler, gazetecilerin kendileri için rahatsız edici gerçeklerin peşine düşmesini kabul etmek zorundalar. Sorulara verebilecekleri 'haklı cevaplar' varsa, yaptıklarının doğruluğuna güveniyorlarsa gazetecilerin yaptığı işten korkmalarına, sorduğu sorulardan rahatsız olmalarına gerek yoktur.Neticede gazetecilik birilerini rahatsız eden haberleri yapmak, soruları sormaktır." görüşünü savundu.

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