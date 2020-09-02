Sözcü yazarı Zeyrek: Bakan Soylu, Barış Atay'a yapılan saldırı konusunu yakında takip ettiğini söyledi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a düzenlenen saldırıya ilişkin konuyu yakından takip ettiğini söylediğini aktardı.

Zeyrek, "Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sert bir polemik yaşayan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, kuytu bir sokakta pusuya yatan barbar bir grubun hedefi oldu. Barış Atay, saldırıdan doğrudan Bakan Soylu'yu sorumlu tuttu. Olayın Soylu ile tartışmasından sonra yaşanması, Atay'ın böyle düşünmesi için yeterli. Eminim, birçok insan basit bir mantık yürüterek da bu bağlantıyı kurmuştur." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Soylu'nun bu iddiayı boşa çıkarmasının tek yolu var: Bir İçişleri Bakanı olarak bu saldırının peşini şahsen bırakmayıp, sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesini sağlamak. Bakan Soylu'ya dün sordum. Yakından takip ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerinden de bir zanlının yakalandığını, üç zanlının da kimliklerinin tespit edildiğini, Atay'a saldırmadan önce iletişim kurup özellikle buluştuklarını öğrendim." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Bu bilgiler, uyuşturucu başta olmak üzere sabıkaları oldukça kabarık olan şahısların, Atay'ı planlı bir şekilde, belki de öldürme kastıyla hedef aldığını gösteriyor.

Büyük ihtimalle “Bakanla tartışana saldırırsak başımıza bir şey gelmez, hatta sırtımız sıvazlanır” düşüncesiyle hareket etmişlerdir.

Hal böyleyken, bir milletvekiline pervasızca saldıran bu şahıslar da Kılıçdaroğlu'na saldıranlar gibi karakoldan ya da adliyeden salıverilirlerse bu durum Atay'ın iddiasını haklı çıkarmakla kalmaz, suçluların “devlet nasıl olsa yanımda durur” kurgusunun doğru olduğunu kanıtlar.

Vatandaşlarda ise “adalet” duygusu yerine “yargısız infaz” ve “cezasızlık” duygusunu besler.

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Ne olmuştu?

Saat 01.30 sularında Kadıköy'de, beş kişilik bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Grubun yere düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Atay'ın travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu, ifadesinde ise "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi. ASaldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.

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