Sözcü yazarı Zeyrek: 2011'de Erdoğan ve Topbaş'ın seçim vaadine konu olan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğu, Belediye CHP'ye geçince mi fark edildi?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Gezi Parkı,'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasına ilişkin olarak, "2011'de Erdoğan ve Topbaş'ın seçim vaadine konu olan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğu, Belediye CHP'ye geçince mi fark edildi?" diye sordu.

Zeyrek yazısında, "12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde o tarihte Başbakan olan Tayyip Erdoğan ile aynı dönem İBB Başkanı olan merhum Kadir Topbaş'ın yaptığı açıklamaya bakın yeter. Zira Erdoğan ve Topbaş, 'seçim vaadi' olarak Taksim'i Gezi Parkı da dahil olacak şekilde yayalaştırılacağını, trafiğin yerin altına alınacağını vaat etmişti. Bu vaatler 2011 yılında hızlı bir şekilde projelendirilmiş ve 2011 yılının eylül ayında toplanan İBB Meclisi, 'Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi' kapsamında İstanbul'un 1/5000 ölçekli Nazım Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında tadilat yapılmıştı. Bu tadilat, (aynı zamanda Taksim Kışlası'nın -Topçu Kışlası- yeniden imarına da yol verildiğini fark etmeyen) muhalefetin desteği sayesinde oy birliğiyle yapılmıştı." ifadesini kullandı.

Zeyrek şunları kaydetti:

"Topçu Kışlası'nın ve yerinde kurulan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı tarafından meydana getirildiğine dair hiçbir tarihi belge yok. Aksine kurul kararında da işaret edildiği gibi kışlanın yapım yılı dahi kesin olarak bilinmiyor. Yine kurul kararında belirtildiği gibi Gezi Parkı bir “kültür varlığı” değil, “yeşil alan” olarak kabul ediliyor. Bu iki neden dahi alınan kararın yanlış olduğunu gösteriyor ama yine de asıl çelişkiye dikkat çekmek lazım: 2011'de Erdoğan ve Topbaş'ın seçim vaadine konu olan Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait olduğu, Belediye CHP'ye geçince mi fark edildi?"