Sözcü yazarı Yılmaz: Sahiller bitti, sıra denizin betonlaşmasına geldi

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, "Türkiye'nin bütün sahil arazileri, devlet kurumlarının yönetimde olduğu Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret şirketi tarafından parsel parsel satıldı, sıra denizin içine geldi. Rant uğruna masmavi koylarda “tekne bağlama yeri” adı altında betonlaşmanın yolu açıldı. Çevre koruma bölgesi ve 1. derece doğal sit alanını koruma görevi olan devlet; “mühim olan lüks yatların konforu” diyerek özel sektöre yeni bir akar yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek mahallesi Osmanağa Koyu, Günlük Koyu, Boynuz Bükü ve İnce Burun; “Tekne Bağlama Amaçlı Mapa ve Şamandıra Sistemi” bir haftada şartnamesi ilan edilip özel sektöre ihale edildi.Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki “Fethiye Göçek Özel Çevre Koruma Bölgesi ile 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde” toplam 4 bin 573 metrekare yüzölçümlü alan yapılaşmaya açılıyor." ifadesini kullandı.