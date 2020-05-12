Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Yandaşsan, katliam yapacağın semtleri sayabilirsin, öldüreceğin komşularının listesini bile verebilirsin; serbestsin

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, baroların demokratik yapısını bozmak ve dava açma yetkisini kaldırmak istediklerini belirterek, "Mermi turşusu kurmuş gibi bir kavanoz dolusu mermiyle poz verip, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, adam olun, hiç kuşkunuz olmasın, en önce sizi öldürürüm' demek serbest, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın canına açıkça kastedip, 'Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı, senin kanını akıtır sana içiririm, bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum' demek serbest, Canan Kaftancıoğlu'nu açıkça ölümle tehdit ederek, 'Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir' demek, serbest, televizyona çıkıp, komşularını katledeceğini söylemek serbest.

Yandaşsan... Cellatlık yapabilirsin. İç savaş çağrısı yapabilirsin. Diri diri insan yakabilirsin. Öldüreceğin kişileri açıklayabilirsin. Boğarak mı, vurarak mı, hangi yöntemle öldüreceğini tarif edebilirsin. Toplu katliam yapacağın semtleri sayabilirsin. Hatta öldüreceğin komşularının listesini bile verebilirsin. Hiç sakıncası yok, serbestsin. Ama biat etmiyorsan... Karıncayı bile incitmesen, suçlusun" diye yazdı.

Yılmaz Özdil, televizyona çıkıp, "Sivilleri öldürmeye Etiler'den Cihangir'den, Nişantaşı'ndan başlarız" diyenleri gözaltına bile alınmadığına işaret ederek, "Baroya, avukata gerek var mı? Bu zihniyet kalsa, duruşmaya bile gerek yok" diye yazdı.

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