Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle gurur duyuyor", Can Dündar'a "vatan haini" diyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Can Dündar'ı vatandaşlıktan atmak için hukuken kaçak ilan edildiğini ve malına mülküne el konulduğuna belirterek, "Jet Fadıl'a, Mehmet Ali Ağca'ya, Ogün Samast'a, Barzani'ye, Şivan Perver'e, Ensar Vakfı'na "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyorlar. Can Dündar'a vatan haini diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hocaefendiyi çok seviyorum, çok sayıyorum. Dünyada dostluğundan şeref duyduğum tek insandır" diyen Hüseyin Gülerce'nin Can Dündar davasında 'tanık' yapıldığına işaret eden Yılmaz Özdil, "Can Dündar'ı herkes sürgünde sanıyor. Halbuki bana sorarsanız, yakın tarih belgesellerinin en başarılı gazetecisi olarak, bu defe bizzat kendi hayatıyla yaşayarak, tarihe not düşüyor. Sadece fonda trajik bir müzik eksik... Can Dündar sayesinde aslında, Akp Türkiyesi'nin 'belgesel'i çekiliyor!" diye yazdı.

