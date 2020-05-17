Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: 'Istakozların pişirilmesi çocukları olumsuz etkiliyor' diye ceza veren RTÜK, Feto hayranı teyzeye sahip çıktı

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bir televizyonda yayınlanan yemek yarışmasında ıskatoz pişirdikleri için "Istakozların pişirilmesi çocukları olumsuz etkiliyor" gerekçesiyle RTÜK'ün ceza verdiğini belirterek, "Feto hayranı teyzenin biri televizyona çıktı, komşularını topluca katledeceğini, 50 kişiyi götüreceklerini, silahlarının hazır olduğunu, oturduğu sitede kimleri öldüreceklerine dair liste yaptığını söyledi. RTÜK ceza kesmedi. Aksine sahip çıktı... RTÜK Başkanı 'büyütülecek bir konu değil. Bu söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz' dedi. Istakoz pişirmek suç. Komşularını tasarlayarak katletmek, büyütülecek bir konu değil" diye yazdı.

Yılmaz Özdil, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından 'Türküler kimseye zarar vermez' diye tweet atan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan'ın görevden alınmasına işaret ederek, "Komşuları öldürmek serbest. Ölüme üzülmek suç. Toplu katliam planı yapan, silahların hazır olduğunu söyleyin, öldürülecek kişilerin listesini açıklayan feto hayranı masum. Yaşam hakkını savunan Yargıçlar Sendikası Başkanı hakim terörist. Sözün bittiği yerdir" ifadelerini kullandı.

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