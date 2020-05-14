Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: İlla yıkılacaksa biz yıkarız, canımız sağolsun; buna 'bağımsız yargı' karar verir, yandaş tetikçiler değil

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Bodrum'daki villası için yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, "İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun. Ama buna 'bağımsız yargı' karar verir. Yandaş tetikçiler değil" diye yazdı.

Yılmaz Özdil, hukuksuz bir işleri olmadığını, evlerinde bir kuruş haram bulunmadığına vurgu yaparak, "Devlet gücünü kötüye kullanarak intikam alınmaya çalışıldığını, 'organize kötülük'le karşı karşıya olduğumuzu herkes biliyor. Bizim meselemizle yakından ilgilenen, bizi tanıyan tanımayan, bütün mimarlar, bütün inşaat mühendisleri, bütün avukatlar biliyor. Vicdanı olan herkes biliyor. Müsterihiz" ifadelerini kullandı.

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