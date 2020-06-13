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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Cehalet öylesine yaygınlaştırılıyor ki, zırcahil atmosferi bilinçli olarak yaratılıyor

13 Haziran 2020 08:29

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, topluma gerçekler yerine palavralar pompalandğını, bilgi kisvesi altında bilgisizlik yayıldığını belirterek, "Zihinler allak bullak ediliyor. Cehalet öylesine yaygınlaştırılıyor ki, artık doğruya ulaşmak mümkün olmuyor, bu ortam sayesinde maddi veya siyesi çıkar elde ediliyor. Yani.. Zırcahil atmosferi bilinçli olarak yaratılıyor." diye yazdı.

Yılmaz Özdil, yazar ve akademisyen sıfatını taşıyan kişilerin otoriteymiş gibi piyasaya sürüldüğünü, mesleki açıdan hiçbir değer taşımadıkları halde önemli hale getirildiklerine işaret ederek, "Topluma 'uzman' olarak pazarlanan bu 'sahte şöhret'ler, en pespaye yalanları, en saçma argümanları savunmaya başlıyorlar. Yüzleri kızarmadan, yüzlerinde kıl oynamadan, savundukları bilginin yalan olduğunu bile bile, doğruymuş gibi anlatıyorlar. Apaçık gerçekleri inkar ederek, 'bakın böyle düşünen otoriteler var' dedirterek, toplumu sağlıklı düşünemez hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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