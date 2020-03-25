Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: '65 yaş yasağı' dünyanın en saçma kararı olduğu için sadece Türkiye'de uygulanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara getirdiği sokağa çıkma yasağını eleştirdi. Özdil, "Dünyanın en saçma kararı olduğu için, bütün dünyada sadece Türkiye'de uygulanıyor. Maalesef, bir de Azerbaycan'da." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge; 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasındaki istisnalar belli oldu

TIKLAYIN | 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

Özdil, "Öncelikle, bu 65 yaş nereden çıktı diye merak ediyorsanız. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yaşlılık sınırı'dır. Ama aslında, hastalıkla sağlıkla filan alakası yoktur, sadece nüfus istatistiğinden ibarettir. 2012 yılına kadar, yaşlılık sınırı 60'tı. Dünyada ortalama ömür uzadığı için, 2012 yılında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 65'e çıkarıldı.Yani aslında, 50 yaşındaki veya 60 yaşındaki kişilerin, 65 yaşındaki kişilerden daha sağlıklı olduğunu falan göstermez… Sadece dünya nüfusunun ömür süreleriyle alakalı istatistiktir." ifadesini kullandı.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

Sayın hükümetimiz, yaşlılık sınırının 60'tan 65'e çıkarılmasının hemen üstüne atlamıştı. Çünkü, bu sayede emeklilik yaşını ileriye öteleyerek, kağıt üstünde “zengin olduk” palavraları yaratmıştı.

Yaşlılık sınırının 65'e çıkarılması, emekli maaşı vermeden, milleti beş sene daha fazla çalıştırmak için sömürü fırsatı olarak kullanılmıştı.

“Farzedelim, baba 65 yaşında, anne 64 yaşında, aynı evde yaşayan çocuklar 30 ve 27 yaşında… Çocukların moda tabirle “home office” çalışma imkanı yok, mecburen işe gidiyorlar, market-pazar alışverişini anne yapıyor.

Aynı sandıktaki dört oy.

Aynı evdeki dört insan.

Sadece 65 yaşındaki vatandaşı “sorunlu” gören zihniyetin, hiç mi kafası çalışmıyor kardeşim?

İşine gidemeyen vatandaşlarının maaşını hükümet olarak karşılamamak için, elektrik su paralarını ödememek için, insanların kredi borçlarını ertelememek için, resmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceksin, saldım çayıra diyeceksin…

Sonra da “biz üstümüze düşeni yapıyoruz, bizim hiç kusurumuz yok, hep bunların yüzünden oluyor” diyerek, 65 yaşındakileri “öcü” olarak göstereceksin öyle mi?

Yazının devamı için tıklayın